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  • У притулку в США кіт "влаштував хаос", випустивши інших тварин
12 листопада 2019, вівторок, 18:01 7
Життя 2019-11-12T18:45:02+02:00
Українські Новини
У притулку в США кіт "влаштував хаос", випустивши інших тварин

У притулку в США кіт "влаштував хаос", випустивши інших тварин

Тварини, Притулок для тварин
Кота
Кота "ізолювали". Фото: Facebook/Friends For Life

В одному з американських притулків для тварин Friends For Life працівникам довелося ізолювати кота на ім'я Квілті (Quilty), щоб він перестав випускати інших тварин, відкриваючи їм двері. Про це повідомляється на сторінці притулку в Facebook.

Так, повідомляється, що кота закрили одного в кімнаті після того, як він неодноразово відкривав двері і випускав тварин.

КотаКота "ізолювали". Фото: Facebook/Friends For Life

Як пише видання Metro, така звичка у Квилти з'явилася ще під час його життя з попереднім господарем. Кіт випускав з будинку свого друга-пса.

А розповів Fox News співробітник притулку, Квилти "влаштовував хаос в офісі, випускаючи інших котів з кімнати".

"Одна з кішок помочилась на вхідний килимок, інша — в ящик для пожертвувань", — розповів працівник.

Завдяки камерам спостереження винуватця вдалося вирахувати. Співробітники притулку пробували різні способи для стримування Квилти, в тому числі купили спеціальний "дитячий замок", але коту все одно вдавалося відкрити двері.

"Якщо хтось шукає розумного кота, який ладнає з собаками, але не ладнає з закритими дверима, у нас є дехто, хто вам точно підійде", — написали у притулку.

Як повідомляли Українські Новини, через чорного кота, який раптово з'явився на полі, перервали матч регулярного чемпіонату Національної футбольної ліги з американського футболу між "Нью-Йорк Джайантс" і "Даллас Ковбойс".

Раніше американський кіт став зіркою мережі, поки спостерігав за салютом на честь Дня незалежності.

Кішку Шлакоблок, яка страждає від ожиріння та не захотіла займатися на тренажері, таки змусили зайнятися спортом. Відео незадоволеною кішки, яка йде по біговій доріжці, опублікували на YouTube-каналі власники тварини.

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