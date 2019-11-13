Українцям в нових квитанцій можуть не нарахувати субсидію: куди звертатися

Українці з листопада вже будуть отримувати квитанції за комунальні послуги за новими правилами - з повним розміром платежу – без урахування пільг та субсидій, що же спричинити деякі проблеми з оплатою та нарахуваннями.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що зміни в платіжках пов’язані із новим механізмом нарахування пільг на ЖКП, який набрав чинності з 1 жовтня 2019 року. Відтепер пільга надається грошима органами соціального захисту населення.

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року.

У такому разі рекомендується звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Сума пільги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному місяці.

Розраховані суми пільг перераховуватимуться АТ "Ощадбанк" для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма).

Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта).

У разі отримання готівки пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ "Ощадбанк" (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Як повідомляли Українські Новини, правила отримання субсидій змінили.

Тим часом українці можуть вимагати перерахунок через проблеми з опаленням і гарячою водою.