Парламент або цирк: Нардеп Ківа з'явився в Раді у масці Джокера

Колишній радник міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова в 2016-2017 роках) Ілля Ківа, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі, пройшов в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.

Про це повідомляє парламентський фотокореспондент та оператор Ян Доброносов на сторінці в Facebook.

Депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Ківа прийшов на засідання Верховної Ради в масці Джокера - відомого кіноперсонажа із саги про Бетмена.

"Цирк? А, ні, парламент", - підписав фотографію Доброносов.

Ілля Ківа у масці. Фото: Facebook/Ян Доброносов

Ілля Ківа і Сергій Рудик. Фото: Facebook/Ян Доброносов

В соцмережах цей пост вже почав набирати популярність. Деякі радять нардепу схуднути для нової ролі Джокера, інші ж висловили невдоволення ситуацією, що склалася.

Як повідомляли Українські Новини, "Джокером" також називає себе пранкер, який в останні час публікував свої листування з нардепами від "Слуги народу".

Так, "Джокер" публікував особисті листування з головою комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богданом Яременко та заступником голови фракції Миколою Тищенко.

Також пранкер "Джокер" обговорював з депутатом Радуцьким зарплату в конвертах для "слуг народу".