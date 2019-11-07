Студенты, алкоголики или "телефонные туристы": кто на самом деле минирует метро в Киеве

Случаи минирования станций киевского метрополитена участились в последнее время. Так, 5 ноября из-за сообщения о взрывчатке закрыли две центральные станции метро, а 7 ноября якобы заминировали Центральный железнодорожный вокзал. О том, почему так происходит рассказывают правоохранительные органы для "BBC Украина".

Звонки чаще всего поступают в утренний час пик, а это значит, что в дороге застряли или были вынуждены искать обходные пути десятки тысяч человек.

"Поездка на работу - это лотерея. Доедешь или нет", - шутят киевляне о поездках на метро.

200 раз с 2014 года, только 20 за 2019 - столько раз "минировали" метро в Киеве за последние пять лет, рассказывают в пресс-службе киевского метрополитена.

По данным полиции, большинство этих звонков и писем о минировании поступают из России или неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Реже встречаются хулиганские звонки, "минируют" метро люди, которые имеют психические расстройства.

Также ложные сообщения о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, люди через какую-то обиду или мести, а еще студенты или учащиеся, желающие сорвать экзамены.

В последние годы в Украине участились сообщения о "минировании" публичных мест - вокзалов, торговых центров, аэропортов и даже поездов. В октябре 2019 в Харькове за один день заминировали более 100 объектов.

Правоохранители объясняют, что должны реагировать на все без исключения такие сообщения, а на время проверки временно блокировать "объекты минировании".

"Все сообщения о таких минировании фиксируются и тщательно проверяются", - рассказали в киберполиции.

Как можно отсеять вал таких сообщений и не реагировать на абсолютно все минировании, правоохранители пока не знают.

"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно по какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизнь людей и мы все должны проверять", - рассказала Оксана Блищик, временный руководитель управления коммуникации Нацполиции.

По ее словам, бывают случаи, когда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов, и, хотя, правоохранители подозревают, что это вероятно фейк, все равно должны проверять объекты.

С 2012 года в Украине уже действует усиленная ответственность за ложные сообщения о минировании. Статья 259 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. При повторном преступлении - от четырех до восьми лет.

Однако даже угроза таких сроков минеров не останавливает.

Как сообщали Українські Новини, в октябре из аэропорта "Киев" срочно эвакуировали пассажиров из-за "чрезвычайной ситуации", а в Харькове больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов.