Що не можна робити в метро: Київрада ввела нові правила користування метрополітеном

У той час як на сайті електронних петицій з'явилася пропозиція змінити назви двох станцій метро, сьогодні, 12 листопада, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили нові правила користування Київським метрополітеном.

Про це повідомляє прес-служба Київради.

Попередні правила столичного метрополітену, які були затверджені Київрадою в 1995 році, застаріли і не враховують вимог законодавства про міський електричний транспорт.

Згідно з нововведеннями, в столичному метро тепер заборонено:

жебракувати,

розклеювати рекламу,

займатися агітацією,

здійснювати підприємницьку діяльність,

голосно вмикати музику;

грати на музичних інструментах;

проводити масові заходів на станціях метро.

Для безпечного пересування пасажирів з вадами зору, дозволяється проїзд з собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно у чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентарю, саджанців, рибальських снастей.

Пасажири метро зобов'язані мати охайний зовнішній вигляд. Вхід у підземку буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах та скейтах.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи визначили, хто насправді мінує метро в Києві.

Нагадаємо, графік роботи станції "Золоті ворота" зміниться на найближчий рік.