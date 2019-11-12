Україна розраховує на компенсацію у разі зняття з Росії санкції, - Кулеба

На думку віцепрем'єрміністра з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, в разі скасування санкцій проти Росії, країни (або їх об'єднання), що їх скасували, повинні будуть виплатити Україні компенсацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Завдання дипломатії, завдання високої політики в тому, щоб, по-перше, не допустити цього (зняття санкцій) без досягнення необхідних нам результатів по "Мінську". І, по-друге, якщо це все ж станеться - отримати за таке рішення максимальний рівень компенсації в будь-якій формі, яка підлягає переговорам... від тих, хто не продовжить санкції", - зазначив він.

Зі слів Кулеби, Україна готова до будь-якого сценарію.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії не можу бути скасовані, поки Росія не виконає свою частину "мінських угод".

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН задовольнив вимогу України і вирішив розглянути по суті позов проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації.

Тим часом Арахамія заявив, що якщо Україна вийде з "мінських угод", з Росії знімуть санкції.