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12 ноября 2019, вторник, 11:43 126
Общество 2019-11-12T11:45:01+02:00
Українські Новини
Рада хочет разрешить подавать документы при приеме на работу в электронном виде

Рада хочет разрешить подавать документы при приеме на работу в электронном виде

Рада 9 созыва, Прием на работу, Электронные документы, Подача документов
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Верховная Рада намерена разрешить подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

За принятие законопроекта №2260 за основу проголосовали 273 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Предлагается указать, что электронная форма и бумажная являются юридически равноценными. Подобные изменения вводятся и для запросов граждан и депутатов парламента.

Как сообщали Українські Новини, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет выступает за отмену медицинских справок при приеме на работу. 

По словам Министра, требования к предоставлению медицинских справок, в частности, у государственных служащих при приеме на работу и справка в бассейн, приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки при этом можно просто купить.

Кроме того, Министр Кабинета Министров Дубилет надеется на переход на электронный документооборот и отмену трудовых книжек до 2020 года.

Тем временем Дмитрий Дубилет сообщил о начале работы по отмене обязательных трудовых книжек.


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