Рада хочет разрешить подавать документы при приеме на работу в электронном виде

Верховная Рада намерена разрешить подавать документы при приеме на работу в электронном виде.

За принятие законопроекта №2260 за основу проголосовали 273 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Предлагается указать, что электронная форма и бумажная являются юридически равноценными. Подобные изменения вводятся и для запросов граждан и депутатов парламента.



Как сообщали Українські Новини, Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет выступает за отмену медицинских справок при приеме на работу.



По словам Министра, требования к предоставлению медицинских справок, в частности, у государственных служащих при приеме на работу и справка в бассейн, приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки при этом можно просто купить.



Кроме того, Министр Кабинета Министров Дубилет надеется на переход на электронный документооборот и отмену трудовых книжек до 2020 года.



Тем временем Дмитрий Дубилет сообщил о начале работы по отмене обязательных трудовых книжек.





