Рада хоче дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Верховна Рада має намір дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

За ухвалення законопроекту №2260 за основу проголосували 273 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Пропонується вказати, що електронна і паперова форма є юридично рівноцінними. Подібні зміни вводяться і для запитів громадян і депутатів парламенту.



Як повідомляли Українські Новини, Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет виступає за скасування медичних довідок при прийомі на роботу.



За словами Міністра, вимоги до надання медичних довідок, зокрема, у державних службовців при прийнятті на роботу і довідка в басейн, призводять до зайвої бюрократії, витрат і навантажень лікарень, а самі довідки при цьому можна просто купити.



Крім того, Міністр Кабінету Міністрів Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до 2020 року.



Тим часом Дмитро Дубілет повідомив про початок роботи зі скасування обов'язкових трудових книжок.