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12 листопада 2019, вівторок, 12:00 7
Суспільство 2019-11-12T12:01:40+02:00
Українські Новини
Рада хоче дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Рада хоче дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Рада 9 скликання, Прийом на роботу, Електронні документи
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Верховна Рада має намір дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

За ухвалення законопроекту №2260 за основу проголосували 273 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пропонується вказати, що електронна і паперова форма є юридично рівноцінними. Подібні зміни вводяться і для запитів громадян і депутатів парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет виступає за скасування медичних довідок при прийомі на роботу.

За словами Міністра, вимоги до надання медичних довідок, зокрема, у державних службовців при прийнятті на роботу і довідка в басейн, призводять до зайвої бюрократії, витрат і навантажень лікарень, а самі довідки при цьому можна просто купити.

Крім того, Міністр Кабінету Міністрів Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до 2020 року.

Тим часом Дмитро Дубілет повідомив про початок роботи зі скасування обов'язкових трудових книжок.

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