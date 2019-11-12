НАБУ отпустило предправления "Райфайзен банк Аваль" Писарука

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отпустило председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.



"Задержали и отпустили уже", - сказал он.



По его словам, ему сообщили о подозрении. Также собеседник отметил, что Писаруку будет избрана мера пресечения.



Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.



Отмечалось, что бывшие и действующие должностные лица Национального банка, VAB Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB Банка, подозреваются в хищении кредитных средств, которые в 2014 году НБУ предоставил VAB Банку.



В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.



Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой.



