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12 ноября 2019, вторник, 11:23 417
Силовые структуры 2019-11-12T11:24:55+02:00
Українські Новини
НАБУ отпустило предправления "Райфайзен банк Аваль" Писарука

НАБУ отпустило предправления "Райфайзен банк Аваль" Писарука

НАБУ, Александр Писарук, мера пресечения, Райфайзен банк Аваль
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отпустило председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Задержали и отпустили уже", - сказал он.

По его словам, ему сообщили о подозрении. Также собеседник отметил, что Писаруку будет избрана мера пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Отмечалось, что бывшие и действующие должностные лица Национального банка, VAB Банка и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами VAB Банка, подозреваются в хищении кредитных средств, которые в 2014 году НБУ предоставил VAB Банку.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало председателя правления "Райфайзен банк Аваль" Александра Писарука.

Позже стало известо, что Писаруку вручили подозрение и отпустили домой

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