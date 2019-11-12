Холода пришли, а топят не везде: где в Украине есть проблемы с отоплением

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская и Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Также Черниговская область завершила подключение к отоплению жилых домов, 99,9% жилых домов отапливается в Запорожской, Луганской и Полтавской областях.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Сумской, Хмельницкой и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Черниговской и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 98,0% жилого фонда, подключение социальных объектов полностью завершено.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация городов Украины призывает Кабинет Министров отменить постановление, которым правительство установило предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла, для городов областного значения и Киева. Также украинцы смогут потребовать перерасчет из-за проблем с отоплением.

Напомним, 11 ноября в Минрегионе рассказали, в каких регионах отопительный сезон начался еще не полностью.