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12 ноября 2019, вторник, 11:16 330
Общество 2019-11-12T11:34:03+02:00
Українські Новини
Холода пришли, а топят не везде: где в Украине есть проблемы с отоплением

Холода пришли, а топят не везде: где в Украине есть проблемы с отоплением

Отопительный сезон, Отопление, Минрегион, проблемы с отоплением
Горячий чай. Фото: pexels
Горячий чай. Фото: pexels

В то время как во Львове из-за проблем с отоплением школьников отправили на бессрочные каникулы, стало известно, что по состоянию на 08:30 12 ноября в Украине к системам отопления подключено 98,3% социальных объектов и 95,7% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Ривненская и Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Также Черниговская область завершила подключение к отоплению жилых домов, 99,9% жилых домов отапливается в Запорожской, Луганской и Полтавской областях.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Сумской, Хмельницкой и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Черниговской и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 98,0% жилого фонда, подключение социальных объектов полностью завершено.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация городов Украины призывает Кабинет Министров отменить постановление, которым правительство установило предельное значение тарифа на теплоснабжение на уровне 1 400 гривен/Гкал на отопительный сезон 2019-2020 года в случае оборудования жилого помещения счетчиком тепла, для городов областного значения и Киева. Также украинцы смогут потребовать перерасчет из-за проблем с отоплением.

Напомним, 11 ноября в Минрегионе рассказали, в каких регионах отопительный сезон начался еще не полностью.

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