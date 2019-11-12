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12 ноября 2019, вторник, 10:41 113
Технологии 2019-11-12T10:44:05+02:00
Українські Новини
Компания Google тайно собирает персональные медицинские данные миллионов пациентов

Компания Google тайно собирает персональные медицинские данные миллионов пациентов

США, Медицина, Шпионаж, Google, персональные данные
Google. Фото: pexels
Google. Фото: pexels

Самая большая поисковая система в мире Google, которая еще вчера отметила дудлом юбилей падения Берлинской стены, вместе с системой здравоохранения США Ascension разработала "Проект Cоловей" по сбору информации о состоянии здоровья миллионов американцев в 21 штате.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Сотрудничество Google и Ascension началось еще год назад. В рамках совместного проекта Google собирает данные лабораторных исследований, полные истории болезней с именами пациентов и их датами рождения, а также диагнозы, записи о госпитализации и другую информацию.

Как отмечает издание, ни пациентов, ни врачей не предупреждали о сборе персональных данных. При этом доступ к собранным сведениям имеют как минимум 150 сотрудников Google.

Некоторые сотрудники Ascension поднимали вопрос о законности сбора личных данных. Однако юристы заверили, что это допустимо - об этом говорит закон 1996 года об обмене информацией и подотчетности медицинского страхования. Он разрешает обмениваться данными с деловыми партнерами без согласия пациентов, если это необходимо для ведения медицинской работы.

Сообщается, что Google использует полученную информацию для разработки нового программного обеспечения на основе передового искусственного интеллекта и машинного обучения. 

Как резюмирует WSJ, "Проект Соловей" - это самая масштабная среди всех попыток гигантов Кремниевой долины получить доступ к персональным медицинским данным. Amazon и Microsoft также активно занимаются разработками в сфере здравоохранения, но им не удалось добиться таких результатов.

Как сообщали Українські Новини, Google изменил способ поиска. Напомним, что 27 сентября Google отпраздновал 21 год.

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