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  • Цены на электроэнергию во многих областях снизились на 12%, - Союз украинских предпринимателей
12 ноября 2019, вторник, 09:53 427
Экономика 2019-11-12T10:01:06+02:00
Українські Новини
Цены на электроэнергию во многих областях снизились на 12%, - Союз украинских предпринимателей

Цены на электроэнергию во многих областях снизились на 12%, - Союз украинских предпринимателей

Электроэнергия, Цена на электроэнергию, Союз украинских предпринимателей

Союз украинских предпринимателей просивший Раду отсрочить запуск рынка электроэнергии заявляет, что цена на электрическую энергию во многих областях Украины снизилась на 10-12%.

Об этом говорится в сообщении Союза предпринимателей на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Союз внимательно следит за ситуаций (на рынке) и с радостью сообщает, что за последние месяцы цены на электроэнергию в многих областях снизились примерно на 10-12%", - говорится в нем.

При этом в Союзе предпринимателей отмечают, что в Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли, которые создают проблемы с конкурентноспособностью промышленных предприятий, которые работают в Украине.

"Все это - первый шаг. Украина выиграет конкуренцию за инвестиции только тогда, когда стоимость электроэнергии и условия подключения будут лучше, чем у стран-соседей", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Также Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси. 

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