Цены на электроэнергию во многих областях снизились на 12%, - Союз украинских предпринимателей

Союз украинских предпринимателей просивший Раду отсрочить запуск рынка электроэнергии заявляет, что цена на электрическую энергию во многих областях Украины снизилась на 10-12%.

Об этом говорится в сообщении Союза предпринимателей на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Союз внимательно следит за ситуаций (на рынке) и с радостью сообщает, что за последние месяцы цены на электроэнергию в многих областях снизились примерно на 10-12%", - говорится в нем.

При этом в Союзе предпринимателей отмечают, что в Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли, которые создают проблемы с конкурентноспособностью промышленных предприятий, которые работают в Украине.

"Все это - первый шаг. Украина выиграет конкуренцию за инвестиции только тогда, когда стоимость электроэнергии и условия подключения будут лучше, чем у стран-соседей", - подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Также Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси.