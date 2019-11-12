Ціни на електроенергію в багатьох областях знизилися на 12%, - Спілка українських підприємців

Союз українських підприємців просив Раду відстрочити запуск ринку електроенергії заявляє, що ціна на електричну енергію в багатьох областях України знизилася на 10-12%.

Про це йдеться в повідомленні Спілки підприємців на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Союз уважно стежить за ситуацією (на ринку) і з радістю повідомляє, що за останні місяці ціни на електроенергію в багатьох областях знизилися приблизно на 10-12%", - йдеться в ньому.

При цьому в Союзі підприємців відзначають, що в Україні завжди були проблеми з монополізацією в енергетичній галузі, які створюють проблеми з конкурентноспроможністю промислових підприємств, які працюють в Україні.

"Все це - перший крок. Україна виграє конкуренцію за інвестиції лише тоді, коли вартість електроенергії та умови підключення будуть краще, ніж у країн-сусідів", - підсумували в повідомленні.

Як повідомляли "Українські Новини", у Ахметова пропонують збільшити на 90% вартість електроенергії для населення.

Також Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії з Росії та Білорусі.