В Казахстане на выборах президента победил ставленник Назарбаева Токаев

Касым-Жомарт Токаев, ставленник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, победил, по официальным данным, на выборах, омраченных задержаниями сотен людей, которые вышли на протесты.

Центральная избирательная комиссия объявила 10 июня, что Токаев набрал 70,76 процента голосов на первых за последние 30 лет выборах нового президента, пишет "Радио Азаттык".

Кандидат Амиржан Косанов получил 16,02 процента. Выступая перед журналистами, он признал победу претендента от партии власти. Косанов сказал, что мог бы набрать больше голосов при наличии единой оппозиции и влиятельной политической организации с большим опытом.

"Я не призываю выходить на улицы. И говорил об этом с самого начала. Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле. Радикалам, наверное, это не понравится, другим не понравится, но мне нужна стабильность. Мне нужна независимость казахов", – сказал Косанов 10 июня.

Он добавил, что его сторонники будут изучать протокола избиркомов и использовать "все правовые пути".

Победа Токаева считалась ожидаемой. В марте этого года, после сложения Назарбаевым полномочий, Токаев вступил в должность президента. Правивший страной почти 30 лет Назарбаев удерживает в своих руках значительную власть, занимает пост председателя Совета безопасности и обладает рядом пожизненных титулов.

Выборы 9 июня были омрачены задержаниями сотен участников мирных антиправительственных протестов, прошедших несмотря на принятые властями шаги по тщательному контролю выборного процесса. Задержания в Алматы и Нур-Султане продолжились 10 июня, после объявления предварительных итогов выборов. В понедельник с площади Астана в Алматы увезли десятки людей, которые не скандировали лозунги и не держали в руках плакаты. Одна из задержанных пыталась вскрыть себе вены в автозаке. Ее увезли на скорой.

Токаеву на выборах противостояли шесть кандидатов, не обладающих ресурсами, аналогичными тем, что есть в распоряжении у претендента от власти и работающего на него государственного аппарата.

Избирательная кампания сопровождалась протестами, участники которых заявляли о несправедливости выборов, а в день голосования на улицы в Алматы и Нур-Султане – столице, переименованной в честь Назарбаева после его отставки, – вышли сотни людей.

В МВД сообщили о примерно 500 задержанных в двух городах. Среди задержанных оказались и освещавшие акции журналисты, в том числе корреспонденты Азаттыка и ряда других зарубежных СМИ. Санию Тойкен, репортера Азаттыка в Нур-Султане, 9 июня задерживали дважды. Журналистов освободили, продержав какое-то время в отделениях полиции.

66-летний Токаев обещал до выборов, что они будут открытыми и прозрачными. "Мы сделали всё возможное для достижения этой цели", – сказал Токаев после голосования.

Казахстанские оппозиционные активисты раскритиковали как несправедливые и неконкурентные выборы. Ни одни из выборов, проведенных в Казахстане с момента обретения независимости в 1991 году, не признавались свободными и справедливыми западными наблюдателями.

Как сообщали Українські Новини, Назарбаев объявил об отставке после 30 лет на должности президента Казахстана.

Самой обсуждаемой темой в соцсетях 19 марта стала отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.