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12 листопада 2019, вівторок, 09:13 4
Політика світу 2019-11-12T09:26:16+02:00
Українські Новини
Екс-президент Казахстану запропонував звести Путіна і Зеленського на зустріч тет-а-тет

Екс-президент Казахстану запропонував звести Путіна і Зеленського на зустріч тет-а-тет

нормандский формат, Володимир Зеленський, Путін, Нурсултан Назарбаєв, конфлікт на Донбасі
Назарбаєв
Назарбаєв

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який програв на виборах і новим президентом став його ставленик Токаєв, запропонував організувати зустріч Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters.

Як зазначив Назарбаєв, згода Зеленського на зустріч він вже отримав.

"Я вже отримав згоду Зеленського на тет-а-тет. Про це повідомив президенту Росії. Тепер подивимося, якщо нейтральний майданчик потрібен, я запропонував Казахстан", - повідомив Назарбаєв.

Пізніше Кремль заявив, що лідери Франції, Німеччини, Росії та України швидше всього в цьому році проведуть свій перший за три роки чотиристоронній саміт з питань конфлікту на сході України, але не було згадано в потенційній зустрічі один на один.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Путін готовий до проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у випадку термінової необхідності.

Нагадаємо, у розмові російського президента з Макроном Путін заявив про вимоги до Києва з саміту "нормандської четвірки".

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