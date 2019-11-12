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  • "Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком
12 листопада 2019, вівторок, 08:19 10
Політика 2019-11-12T08:20:55+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком

"Слуга народу" вирішила направити Геруса на дзюдо після бійки з Ляшком

Олег Ляшко, Дзюдо, Слуга народа, Андрій Герус
Андрій Герус. Фото: rbc.ua
Андрій Герус. Фото: rbc.ua

Політична партія "Слуга народу" вирішила направити голову комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса на тренінг з дзюдо після бійки з екс-депутатом парламенту від Радикальної партії Олегом Ляшком.

Про це журналістам повідомив голова фракції Давид Арахамія, передають Українські Новини.

"Провели (бесіду) і навіть вирішили направити його на тренінг з дзюдо. Не до Бойка, а в спортивну секцію", - сказав він.

Арахамія зазначив, що на місці Геруса вступив би в бійку з екс-депутатом.

"По-моєму, він повинен був зарядити Ляшку відразу ж після слова "здрастє", - підкреслив політик.

Також голова "Слуги народу" не пов'язує бійку зі складанням Герусом повноважень представника Президента у Кабінеті Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, 6 листопада Ляшко влаштував бійку з Герусом в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

11 листопада Зеленський звільнив Геруса з посади свого представника в Кабміні і відразу призначив йому заміну.

Однак Герус заперечує, що його звільнили за бійку з Ляшком.

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