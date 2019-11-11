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11 ноября 2019, понедельник, 22:18 55
Lifestyle 2019-11-11T22:48:20+02:00
Українські Новини
Ляшко "засветился" на концерте российской певицы Успенской

Ляшко "засветился" на концерте российской певицы Успенской

Киев, Концерт, Олег Ляшко, Владимир Путин, Успенская

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко посетил с женой концерт звезды российского шансона Любови Успенской.

Об этом Українским Новинам сообщила пиар-менеджер артистки Вита Зосымчук.

Концерт прошел 10 ноября в Двоце Спорта. После концерта Успенкая отправилась в тур по Украине.

Под прицелы камер попал экс-депутат Олег Ляшко.

Также в сети пявилось видео, где Ляшко с женой танцуют под песню "К единственному нежному".

Кроме того, на концерте присутствовал журналист Дмитрий Гордон, бизнесмен Вагиф Алиев, певцы Анастасия Кожевникова, Слава Каминская, Миша Романов, Наталья Валевская и OLEYNIK.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре в Украину приехала Любовь Успенская, певица, которая признавалась в любви Путину.

В это время Олег Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова, и требует начать процедуру импичмента Зеленского за ограничение свободы слова.

Больше новостей о: Киев Концерт Олег Ляшко Владимир Путин Успенская

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