Ляшко "засветился" на концерте российской певицы Успенской

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко посетил с женой концерт звезды российского шансона Любови Успенской.

Об этом Українским Новинам сообщила пиар-менеджер артистки Вита Зосымчук.

Концерт прошел 10 ноября в Двоце Спорта. После концерта Успенкая отправилась в тур по Украине.

Под прицелы камер попал экс-депутат Олег Ляшко.

Также в сети пявилось видео, где Ляшко с женой танцуют под песню "К единственному нежному".

Кроме того, на концерте присутствовал журналист Дмитрий Гордон, бизнесмен Вагиф Алиев, певцы Анастасия Кожевникова, Слава Каминская, Миша Романов, Наталья Валевская и OLEYNIK.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре в Украину приехала Любовь Успенская, певица, которая признавалась в любви Путину.

В это время Олег Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова, и требует начать процедуру импичмента Зеленского за ограничение свободы слова.