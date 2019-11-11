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11 ноября 2019, понедельник, 20:47 28
Жизнь 2019-11-11T20:47:33+02:00
Українські Новини
Вымирающий великолепный пингвин стал птицей года в Новой Зеландии

Вымирающий великолепный пингвин стал птицей года в Новой Зеландии

Новая Зеландия, Пингвин, Пингвины, пингвин великолепный

В Новой Зеландии птицей года стал великолепный (желтоглазый) пингвин - вид пингвинов, которые вымирают. Об этом сообщает The Guardian.

Так, сообщается, что за пингвина великолепного отдали 12 022 голоса - это больше, чем количество особей этого вида в мире.

Также отмечается, что впервые за 14 лет существования выборов победила морская птица.

Великолепный пингвин, или хойхо - это вид пингвинов, которые вымирают. По данным организаторов выборов, всего осталось 1,7 тысячи пар этого вида, но только 225 пар живут на материковой части Новой Зеландии. Их популяция сокращается.

Как сообщали Українські Новини, австралийская пара пингвинов-геев "усыновила" яйцо.

Ранее во Всемирный день пингвинов работники Зоопарка и ботанического сада Цинциннати в США опубликовали видео, которое им удалось сделать благодаря камере, установленной на одном из пингвинов. Таким образом ученые показали, каким пингвины видят мир, который их окружает.

А в Дании пара гомосексуальных пингвинов украла пингвиненка у другой пары пингвинов.

Также к украинским полярникам в Антарктике "в гости" пришел императорский пингвин.

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