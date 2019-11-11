В центре Киева в здании Минобороны произошел пожар

В понедельник, 11 ноября, в Печерском районе Киева виден густой столб дыма. Очаг возгорания находится по адресу Железнодорожное шоссе, 25. Горит четвертый уровень гаражно-ремонтного кооператива.

По состоянию на 15:30 площадь составила 50 метров квадратных. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

Предварительно, это здание — ремонтный комплекс от Минобороны Украины. Выяснилось, что загорелись автомобильные покрышки. В 15:40 пожар удалось локализовать. Ликвидация продолжается. Спасатели проверяют помещения, нет ли где-то пострадавших людей.

Пожар в Киеве. Фото: Информатор.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве на территории рынка Юность произошел пожар. Огонь вспыхнул на крыше павильона, после чего распространился на внутренние помещения.

Напомним, в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек. Также под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший.