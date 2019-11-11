подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 17:32 51
Происшествия 2019-11-11T17:38:53+02:00
Українські Новини
В центре Киева в здании Минобороны произошел пожар

В центре Киева в здании Минобороны произошел пожар

Пожар, Минобороны, Пожар в Киеве
Пожар в Киеве. Фото: Информатор.
Пожар в Киеве. Фото: Информатор.

В понедельник, 11 ноября, в Печерском районе Киева виден густой столб дыма. Очаг возгорания находится по адресу Железнодорожное шоссе, 25. Горит четвертый уровень гаражно-ремонтного кооператива.

По состоянию на 15:30 площадь составила 50 метров квадратных. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

Предварительно, это здание — ремонтный комплекс от Минобороны Украины. Выяснилось, что загорелись автомобильные покрышки. В 15:40 пожар удалось локализовать. Ликвидация продолжается. Спасатели проверяют помещения, нет ли где-то пострадавших людей.

Пожар в Киеве. Фото: Информатор.Пожар в Киеве. Фото: Информатор.

Как сообщали Українські Новини, в ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве на территории рынка Юность произошел пожар. Огонь вспыхнул на крыше павильона, после чего распространился на внутренние помещения.

Напомним, в центре Киева загорелся 6-этажный дом, эвакуированы 40 человек. Также под Киевом ночью загорелся поезд с пассажирами, есть пострадавший.

Больше новостей о: Пожар Минобороны Пожар в Киеве

Архив
Новости
Рудыка, признанного депутатом после пересчета голосов, зарегистрировала ЦИК 18:20
ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви 18:00
"Нефтегаз" увеличил цену на газ для населения на условиях ПСО на 14,6% на ноябрь 17:52
Эмоциональный интеллект становится важнее профессиональных качеств, – Шимкив 17:43
ГАСИ выдала сертификаты о введении в эксплуатацию 2-й и 3-й очередей немецкой компании Leoni в Коломые 17:43
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине 19:21
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok