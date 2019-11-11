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11 листопада 2019, понеділок, 16:02 13
Верховна Рада і партії 2019-11-11T16:06:37+02:00
Українські Новини
Зарплата Стефанчука другий місяць поспіль більше ніж у Разумкова

Зарплата Стефанчука другий місяць поспіль більше ніж у Разумкова

Верховна Рада України, зарплати чиновників, Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за жовтень становила 44,6 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 45,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за жовтень склала 44 607,12 гривень.

Стефанчук отримав в жовтні 54 125,4 гривень, а заступник Кондратюк – 45 431,65 гривню.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк у жовтні були нараховані за 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова у вересні становила 50,5 тис. гривень, Стефанчука – 59,3 тис. гривень, Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

10 листопада Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу", партія обрала замість нього Корнієнко.

28 жовтня Разумков заявив, що Україні не варто повертатися в ПАРЄ.

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