Зарплата Стефанчука другий місяць поспіль більше ніж у Разумкова

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за жовтень становила 44,6 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 45,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за жовтень склала 44 607,12 гривень.

Стефанчук отримав в жовтні 54 125,4 гривень, а заступник Кондратюк – 45 431,65 гривню.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк у жовтні були нараховані за 38 420 гривень на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Разумкова у вересні становила 50,5 тис. гривень, Стефанчука – 59,3 тис. гривень, Кондратюк – 49,8 тис. гривень.

10 листопада Разумков склав повноваження лідера "Слуги народу", партія обрала замість нього Корнієнко.

28 жовтня Разумков заявив, що Україні не варто повертатися в ПАРЄ.