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28 октября 2019, понедельник, 08:32 5389
Политика 2019-10-28T08:51:03+02:00
Українські Новини
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ

Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ

ПАСЕ, Дмитрий Разумков, Украина в ПАСЕ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не видит предпосылок к возвращению украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом он сообщил в интервью каналу ICTV, вышедшем в эфир 27 октября.

"Это решение будет приниматься в стенах парламента, но я считаю, что позиция украинской делегации была тогда абсолютно корректной и правильной. По состоянию на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", – сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли Украине вернуться в ПАСЕ.

Разумков отметил, что возвращение России в ПАСЕ, из-за которого украинская делегация отказалась участвовать в заседаниях ассамблеи, является опасным прецедентом.

"Российскую делегацию вернули фактически без выполнения ни одной из семи резолюций, которые были применены к ней. Если в дальнейшем будут такие прецеденты, это приведет к серьезному дисбалансу в Совете Европы и Евросоюзе", – добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Макрон в ПАСЕ заявил о полной поддержке возвращению России.

Ранее украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

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