Портнов розповів Трубі скільки грошей оборонних заводів Порошенко вивів до своїх офшорів

Юрист Андрій Портнов повідомив директорові Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі про факти перерахувань осіб з оточення колишнього Президента України Петра Порошенка коштів державних військових компаній до офшорних зони.

Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, інформую, що сьогодні в будівлі ДБР у мене відбулася зустріч з директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою.

На зустрічі я проінформував керівника відомства про факти перерахувань оточенням Порошенко коштів державних військових компаній в офшорні зони, з якими я звернувся в НАБУ, висловив стурбованість тривалістю розслідувань, повідомив про свої наступні процесуальні кроки у справах злочинів політичного режиму Порошенко, обговорив деякі інші питання. Як й всі громадяни України сподіваюся на активізацію правоохоронних органів в справах державних і військових злочинців та передачі їх до суду для винесення справедливих вироків", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Портнов заявив, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка нічого не вміє робити та покриває злочини режиму Порошенко. Портнов викликав Порошенкоа до прямого ефіру на будь-якому телевізійному каналі.

Портнов дав Рябошапці 1 день, щоб звільнити слідчого у "справі Лукаш", який "відмив" 154 млн гривень.