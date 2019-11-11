В Полтавской области экстренно остановили поезд "Харьков-Киев": ищут взрывчатку

Неизвестный сообщил в полицию о якобы заминировании поезда №719 Харьков-Киев, что уже находился в пути. Об этом сообщает пресс-служба Укразализныци.

"Для проведения оперативных мероприятий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Студенты, алкоголики или "телефонные туристы": кто на самом деле минирует метро в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, полиция эвакуировала 9 ноября поздно вечером около 700 человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

В октябре из аэропорта "Киев" срочно эвакуировали пассажиров из-за "чрезвычайной ситуации", а в Харькове больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов.