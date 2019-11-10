Полиция эвакуировала 700 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

Полиция эвакуировала 9 ноября поздно вечером около 700 человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации. Сообщение о минировании поступило в полицию 9 ноября в 20:50. На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка не обнаружена. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.