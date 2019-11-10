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10 ноября 2019, воскресенье, 12:06 271
Происшествия 2019-11-10T12:07:39+02:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 700 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

Полиция эвакуировала 700 человек из-за сообщений о минировании ж/д-вокзала во Львове

Ложное минирование

Полиция эвакуировала 9 ноября поздно вечером около 700 человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Сообщение о минировании поступило в полицию 9 ноября в 20:50.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Взрывчатка не обнаружена.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.

Как сообщали Українськi Новини, полиция эвакуировала 22 октября около 0,5 тыс. человек из-за сообщений о минировании главного железнодорожного вокзала во Львове.

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