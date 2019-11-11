У Полтавській області екстрено зупинили потяг "Харків-Київ": шукають вибухівку

Невідомий повідомив в поліцію про нібито замінування поїзда №719 Харків-Київ, що вже знаходився в дорозі. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Для проведення оперативних заходів потяг було зупинено в 11:12 на станції Миргород. Пасажирів висадили з поїзда. На місці працюють представники Нацполиции, ДСНС, СБУ та воєнізованої охорони Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Студенти, алкоголіки або "телефонні туристи": хто насправді мінує метро в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, поліція евакуювала 9 листопада пізно ввечері близько 700 осіб через повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу у Львові.

У жовтні з аеропорту "Київ" терміново евакуювали пасажирів через "надзвичайну ситуацію", а в Харкові більше двох тисяч осіб евакуювали з ТЦ, лікарень і будинків.