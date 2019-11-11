Потеплеет до +19 и будет сухо: прогноз погоды на 12 ноября

Пока синоптики прогнозируют теплую погоду до конца недели, 12 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +9…+15 градусов. В Карпатах без осадков, ночью и утром местами туман, температура ночью 0…-5 градусов, днем +8…+13 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +10…+12 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в Винницкой и Черкасской областях +1…+7 градусов, на остальной территории +3…+9 градусов, днем +7…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +12…+19 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптик рассказала, когда закончится "бабье лето". Тем временем октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру.