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11 листопада 2019, понеділок, 14:53 5 Карта
Суспільство 2019-11-11T14:56:25+02:00
Українські Новини
Потеплішає до +19 і буде сухо: прогноз погоди на 12 листопада

Потеплішає до +19 і буде сухо: прогноз погоди на 12 листопада

Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в листопаді
Туман. Фото: pixabay
Туман. Фото: pixabay

Поки синоптики прогнозують теплу погоду до кінця тижня, 12 листопада в Києві мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +9...+11 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+6 градусів, вдень +9...+15 градусів. У Карпатах без опадів, вночі і вранці місцями туман, температура вночі 0...-5 градусів, удень +8...+13 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +10...+12 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +11...+13 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +6...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у Вінницькій і Черкаській областях +1...+7 градусів, на решті території +3...+9 градусів, вдень +7...+15 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +9...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +12...+19 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, коли закінчиться "бабине літо". Тим часом жовтнева погода побила рекорди тепла майже по всьому світу.

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