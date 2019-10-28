Внешний вид Зеленского и его супруги произвел фурор в Японии

Посольство Японии поблагодарило Президента Владимира Зеленского за участие в интронизации императора Японии Нарухито.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране", - говорится в сообщении посольства.

Кроме того, посольство отмечает, что встреча Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ была успешной.

Как сообщали Українськi Новини, 22 октября Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, после которой обсуждался вопрос безвиза на время Олимпиады-2020. Владими Зеленский стал первым Президентом Украины, которого пригласили на церемонию.

Напомним, что на церемонию супруга Зеленского надела "запрещенное" платье и была строго осуждена в коментариях в социальных сетях.