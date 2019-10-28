Внешний вид Зеленского и его супруги произвел фурор в Японии

Посольство Японии поблагодарило Президента Владимира Зеленского за участие в интронизации императора Японии Нарухито. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. "Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране", - говорится в сообщении посольства. Кроме того, посольство отмечает, что встреча Президента Владимира Зеленского и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ была успешной. Как сообщали Українськi Новини, 22 октября Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, после которой обсуждался вопрос безвиза на время Олимпиады-2020. Владими Зеленский стал первым Президентом Украины, которого пригласили на церемонию. Напомним, что на церемонию супруга Зеленского надела "запрещенное" платье и была строго осуждена в коментариях в социальных сетях.