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  • Перша леді України з чоловіком і дітьми з'явиться на трьох обкладинках Vogue
11 листопада 2019, понеділок, 14:44 6
Життя 2019-11-11T14:50:16+02:00
Українські Новини
Перша леді України з чоловіком і дітьми з'явиться на трьох обкладинках Vogue

Перша леді України з чоловіком і дітьми з'явиться на трьох обкладинках Vogue

Мода, Vogue, Володимир Зеленський, Олена Зеленська, перша леді
Олена Зеленська. Фото: Vogue Ua
Олена Зеленська. Фото: Vogue Ua

За зовнішнім виглядом першої леді, одяг якої викликала фурор в Японії, дуже пильно стежать не тільки модні дизайнери, але і звичайні люди. У зв'язку з цим, обкладинку грудневого номера відомого модного журналу присвятили Олені Зеленської.

Про це повідомляє українська версія журналу Vogue Ua.

Фотосесія з участю міжнародної знімальної групи втілилася в широкоформатну журнальну історію, в якій героїня розповідає про життя в новому статусі, нові обов'язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії.

"Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номери, щоб висвітлити різні грані його особистості. Перший варіант - це стриманий офіційний портрет. Другий - Олена разом з сім'єю, і в колі близьких людей вона інша, зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо жінку - красиву і милу", - коментує головний редактор Vogue UA Філіп Власов.

Над проектом працював голландський фотограф, який ідеально розкрив образ пеовй леді.

"Ми прагнули гранично чесною і щирою історії, тому для роботи над проектом запросили голландського фотографа Пола Беллаарта - його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, якою вона є насправді", - додав Власов.

Президента Володимира Зеленського та дітей зняли зі спини, адже акцент зйомки робився саме на першій леді.

Як повідомляли Українські Новини, під час офіційних візитів у різні країни перша леді ретельно підбирає свій гардероб. Так, в Ригу Зеленська одягла елегантний лавандовий костюм а в США вона представила Україну в рожевому і блакитному кольорах.

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