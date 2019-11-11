НАБУ открыло дело против Грицака по факту шпионажа и госизмены

Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездеятельность НАБУ.

Заявитель, который подал жалобу, не указан.

В обоснование жалобы он отметил, что 4 октября подал в НАБУ заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим председателем Службы безопасности Украины преступлений, которые по его утверждению подпадают под квалификацию ст. ст. 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Однако дело не было открыто.

Обстоятельства возможных правонарушений не уточняются.

25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.

Позже суд отказал бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине в иске к директору НАБУ Артему Сытнику о защите чести и достоинства.