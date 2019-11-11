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11 листопада 2019, понеділок, 13:19 16
Верховна Рада і партії 2019-11-11T14:45:03+02:00
Українські Новини
Завтра Рада буде голосувати за закони про ринок землі

Завтра Рада буде голосувати за закони про ринок землі

Земля, Верховна Рада, Порядок денний, Ринок землі, Закон про землю
Земля.
Земля.

У вівторок, 12 листопада, Верховна Рада розгляне низку законопроектів щодо земельної реформи та скасування мораторію на продаж землі, в той час як Зеленський пообіцяв референдум щодо ринку землі.

Про це свідчить розклад засідань Верховної Ради на 12-15 листопада, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в першому читанні планується розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, проекту Закону про внесення змін у Земельний кодекс України та інші законодавчі акти щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони.

У другому читанні планується розгляд проекту Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче зменшити допустиму кількість землі на людину. Тим часом іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

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