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11 ноября 2019, понедельник, 13:18 552
Общество 2019-11-11T13:21:00+02:00
Українські Новини
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд и пытались прорваться через баррикады из стульев

Сторонники Филарета ворвались в киевский суд и пытались прорваться через баррикады из стульев

Суд, Ликвидация, Филарет, УПЦ, ПЦУ

Сторонники бывшего предстоятеля Киевского патриархата Филарета (Денисенко), который заявлял, что сотрудничество с КГБ не считается грехом, ворвались в здание Шестого апелляционного административного суда в Киеве. Апелляционная инстанция отменила приостановку ликвидации УПЦ КП, сообщает "LB.ua".

С криками "Мы требуем правосудия" сторонники разбили стекло входных дверей, пытаясь попасть на заседание, где рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией церкви.

Участники судебного заседания забаррикадировались изнутри стульями.

На видео с места событий слышно, как люди в здании суда пытаются прорваться через кордон правоохранителей, при этом они употребляют нецензурную лексику

Суд объявлял решение под громкие крики сторонников Филарета.

Разбирательства под зданием суда. Фото: Макс Левин, LB.ua Разбирательства под зданием суда. Фото: Макс Левин, LB.ua

Как сообщали Українські Новини, 4 сентября Окружной административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП, удовлетворив заявление адвокатов церкви. Тогда суд запретил главе ликвидационной комиссии митрополиту Черкасскому Иоанну (Православная церковь Украины) совершать любые действия с имуществом Киевской патриархии УПЦ КП, а также любые действия по ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП.

На понедельник, 11 ноября, было назначено апелляционное разбирательство по этому делу. На нем было принято решение отменить решение ОАСК, которым ликвидационной комиссии было запрещено совершать любые регистрационные действия, в том числе распоряжаться имуществом церкви.

Ранее Варфоломей заявил, что Киевского патриархата УПЦ нет и никогда не существовало.

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