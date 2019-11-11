Утренний осенний ливень превратил улицы Киева в реки, движение затруднилось

Сильный ливень в Киеве, который начался еще ночью 11 ноября, превратил некоторые улицы в настоящие бурные потоки. Ливневки не справляются с ноябрьским дождем, и автомобили почти вплавь преодолевают путь по дорогам Киева.

В сети появились видео потопа в Киеве. Так, на записи, опубликованной пабликом Киев Оперативный, показаны улицы Владимира Брожко (метро Демиевская) и Академика Туполева (Нивки).

Подобная ситуация сложилась и в лругих рацонах столицы. Не выдержала и крыша в общественном транспорте - в трамвае на голову пасажирам льется вода. В комментариях пользователи пишут, что от непогоды также страдает инфраструктура в Оболонском районе - затоплена улица Богатырская.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве из-за непогоды остановились трамваи.

Напомним, что ранее летом в Киеве сильный ливень повалил деревья и превратил дороги в реки.