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11 листопада 2019, понеділок, 11:04 10
Суспільство 2019-11-11T14:15:03+02:00
Українські Новини
У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини

У Києві частково перекрили рух на Північному мосту в бік Троєщини

Північний міст

Сьогодні, 11 листопада, у Києві частково обмежили рух на Північному мосту у зв'язку з ремонтом покриття. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"11 листопада на Північному мосту частково обмежать рух з 8:00 до 17:00. Як повідомили у КК "Київавтодор", будуть виконувати поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини. Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік", - сказано в повідомленні.

Перекриття Північного мосту. Фото: КМДАПерекриття Північного мосту. Фото: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, 1 листопада поновлюється обмеження швидкості руху транспорту 50 км/год на 17 вулицях столиці.

Також на ремонт до 2021 року на вхід з 8 ранку по буднях буде закрита одна з центральних станцій метрополітену.

А Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн. Раніше проект передбачав 830,1 млн гривень на реконструкцію мосту. Після перезатвердження проекту його вартість складе 1 млрд 50 млн гривень, з яких 716,3 млн безпосередньо йде на будівельні роботи.

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