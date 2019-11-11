"Нефтегаз" купил облака за 1 миллион долларов

IT-дочка государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти "Нефтегаза" - "Нефтегаз Цифровые Технологии" - закупила у киевской компании "Де Ново" облачные услуги на 25 млн грн.

Об этом говорится на сайте ProZorrо.

В тендере был только один участник. Тендерная документация тоже отсутствует.

В комментарии, опубликованном на Facebook, Анатолий Вовнюк, который на момент основания "Нефтегаз Цифровые Технологии" в 2018 году был ее руководителем, сообщил, что группа "Нефтегаз" в части IT двигается именно так, как и было запланировано в стратегии, которую они с командой разработали ранее.

"И данная закупка является продолжением планового выполнения заложенных мной инициатив, в частности замена закупки дорогих серверов под SAP S4HANA на облачные решения", - уточнил он.





Как сообщали Українські Новини, "Газпром" сообщил о том, что Украина должна начать закупку российского газа для возобновления транзита с 2020. Ранее в "Нефтегазе" раскрыли детали нового иска против "Газпрома".

Тем временем "Нефтегаз" разместил еврооблигации на 500 млн долларов.