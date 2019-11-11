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11 листопада 2019, понеділок, 10:59 25
Економіка 2019-11-11T11:14:28+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" придбав хмари за мільйон доларів

"Нафтогаз" придбав хмари за мільйон доларів

Тендер, IT, Нафтогаз, Prozorrо, Хмарні сховища
Нафтогаз
Нафтогаз

IT-донька державної компанії з видобутку, транспортування і переробки нафти "Нафтогазу" - "Нафтогаз Цифрові Технології" - закупила у київської компанії "Де Ново" хмарні послуги на 25 млн грн.

Про це зазначається на сайті ProZorrо.

У тендері був тільки один учасник. Тендерна документація теж відсутня.

В коментарі, опублікованому на Facebook, Анатолій Вовнюк, який на момент заснування "Нафтогаз Цифрові Технології" в 2018 році був її керівником, повідомив, що група "Нафтогаз" в частині IT рухається саме так, як і було заплановано у стратегії, яку вони з командою розробили раніше.

"І дана закупівля є продовженням планового виконання закладених мною ініціатив, зокрема заміна закупівлі дорогих серверів під SAP S4HANA на хмарні рішення", - уточнив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" повідомив про те, що Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020. Раніше в "Нафтогазі" розкрили деталі нового позову проти "Газпрому".

Тим часом "Нафтогаз" розмістив єврооблігації на 500 млн доларів.

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