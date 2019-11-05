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05 ноября 2019, вторник, 10:30 158
Экономика 2019-11-05T10:54:56+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" разместил еврооблигации на 500 млн долларов

"Нефтегаз" разместил еврооблигации на 500 млн долларов

Нефтегаз, Еврооблигации, Андрей Коболев
"Нефтегаз". Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов со ставкой 7,625% годовых.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

"Нефтегазу" удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения", - сообщили в "Нефтегазе".

Сообщается, что компания будет выплачивать проценты 2 раза в год, в мае и ноябре.

Выпуском еврооблигаций занимается Kondor Finance plc.

При этом сообщается, что спрос на еврооблигации в 2,9 раза превысил предложение.

"Мы поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам "Нефтегаза". Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит "Нефтегазу" эффективно конкурировать на украинском рынке", - отметил председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев.

Также в "Нефтегазе" ожидают, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

Кроме того, сообщается, что организатором выпуска еврооблигаций выступил компания Citi, при этом юридическое сопровождение договора осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Как сообщали Українські Новини, Депутат Дубинский будет требовать вернуть в бюджет гигантские премии Коболева и других начальников "Нефтегаза".

В июле "Нефтегаз" разместил еврооблигации на $1 млрд.

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