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11 ноября 2019, понедельник, 10:19 98
Политика мира 2019-11-11T10:20:46+02:00
Українські Новини
Между Польшей и США заработал безвизовый режим

Между Польшей и США заработал безвизовый режим

США, Польша, Безвизовый режим, Виза, Туризм
Флаг США. Фото: pexels
Флаг США. Фото: pexels

С понедельника, 11 ноября, Польша присоединилась к американской программе безвизовых поездок, передает польское агентство PAP.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

О решении включить Польшу в соответствующую программу ранее объявил исполняющий обязанности председателя Агентства национальной безопасности США Кевин МакАлинан. Решение вступило в силу со дня независимости Польши 11 ноября - поляки теперь могут ездить в США без виз с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней.

Для путешествия, однако, потребуются регистрация и получение согласия на путешествие в электронной системе авторизации, биометрический паспорт, действительный еще не менее 90 дней, обратный билет или билет на дальнейшее путешествие с датой выезда из США.

Регистрация в системе ESTA стоит 14 долларов и значительно дешевле визы за 160 долларов. Сократится также время принятия решения – в среднем оно будет занимать около 20 минут.

Как сообщали Українські Новини, 8 ноября Украина обновила безвизовое соглашение с Монголией, и также договорилась о безвизе с еще одной страной на Карибском море.

Также Зеленский призвал Японию ввести безвиз накануне Олимпиады-2020.

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