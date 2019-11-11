подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
ONLINE
11.11.19 11:00 Пресс-конференция: "Дело судей Окружного админсуда Киева: о чем не говорит Генпрокуратура и что требует закон?"

11 ноября 2019, понедельник, 10:12 1001
Происшествия 2019-11-11T10:12:25+02:00
Українські Новини
В Киеве из-за непогоды остановились трамваи

В Киеве из-за непогоды остановились трамваи

Непогода, Остановка движения, Трамваи
Киевский трамвай. Фото: thekievtimes.ua
Киевский трамвай. Фото: thekievtimes.ua

В Киеве из-за скопления воды задерживается движение трамваев №15 и №18. Речь идет об участке дороги на улицах Дмитриевская - Полтавская в направлении Старовокзальной. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"Задерживается движение трамваев №15, 18 по ул. Дмитриевская - Полтавская в напр. Старовокзальной из-за скопления воды. На место вызвана ответственная служба города", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, после того как синоптики предупреждали, что стоит ждать тепла, прогноз погоды на середину ноября не сильно изменился, за исключением добавления туманов и осадков в виде дождя.

Далее аномальное тепло сменят морозы до -11 и метели: синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь.

Также в Киеве на Черниговской "лоб в лоб" столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Ранее в Киеве с рельсов сошли два трамвая в разных концах города

Больше новостей о: Непогода Остановка движения Трамваи

Архив
Новости
Дубилет предложил заменить древние телефоны на спецсмартфоны для защиты правительственной связи 10:34
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену 10:22
Между Польшей и США заработал безвизовый режим 10:19
Технологии сейчас важнее денег – предправления Concord bank 10:19
300 голосов в Раде за отмену адвокатской монополии будет трудно найти, - Пилипенко 10:13
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС 19:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok