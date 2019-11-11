В Киеве из-за непогоды остановились трамваи

В Киеве из-за скопления воды задерживается движение трамваев №15 и №18. Речь идет об участке дороги на улицах Дмитриевская - Полтавская в направлении Старовокзальной. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

"Задерживается движение трамваев №15, 18 по ул. Дмитриевская - Полтавская в напр. Старовокзальной из-за скопления воды. На место вызвана ответственная служба города", - сказано в сообщении.

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