На охоте убит адвокат подозреваемого в причастности к убийству Вороненкова

Адвокат Александра Лося, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, Святослав Пархоменко убит на охоте в Житомирской области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил адвокат других подозреваемых по делу Вороненкова Владислав Добош, передают Українські Новини.

"К сожалению, информацию о гибели Святослава Пархоменко мне подтвердили в Коростышевском райотделе полиции", - написал он.

По его словам, смерть якобы связана с конфликтом на охоте.

"Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота - достаточно удобная ситуация", - считает Добош.

Вместе с тем, по данным полиции Житомирской области, 10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации "Радомышльские охотники", еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован.

"Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще один человек, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением", - говорится в сообщении полиции.

Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет. Открыто уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Харьковской области в ходе перестрелки погиб свидетель по делу Вороненкова. Также суд отменил подозрение по делу Вороненкова российскому криминальному авторитету Тюрину.

Тем временем свидетелей по делу Вороненкова допросят 4 декабря.