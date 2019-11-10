У Міноборони заявили, що не бачать загрози вторгнення на півдні України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі телеканалу 1+1 заявив, що посилення критичного сил і засобів Збройних сил РФ на кордоні з Україною зараз не спостерігається.

"Мілітаризація Криму відбувається, це факт, вона йде постійно. Звичайно, ми його відстежуємо, наша розвідка працює... Ми завжди відчуваємо загрозу, наше завдання - захистити Україну за будь-яких сценаріїв. Звичайно ж, ми бачимо різні сценарії. Але ми не бачимо якогось критичного посилення, яке не входить в плани, відомі нам ще з початку року", - сказав він.

На питання, чи зможе Україна захистити себе власними силами в разі нападу РФ, міністр відповів: Так. Ми дивимося на різні сценарії розвитку подій, і у нас є відпрацьовані відповіді на такий сценарій так само".

Він запевнив, що жоден сценарій не включає можливості капітуляції українських військових.

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