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10 ноября 2019, воскресенье, 20:21 799
Общество 2019-11-10T20:21:41+02:00
Українські Новини
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи

В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи

Антарктида, украинские полярники
Антарктида. Фото: facebook.cоm / Игорь Дикий
Антарктида. Фото: facebook.cоm / Игорь Дикий

С 1 ноября проходит конкурс от Министерства образования и науки для набора команды в двадцать пятую Украинскую антарктическую экспедицию (УАЭ) на 2020-2021 год. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В центре заявили, что в этом году они получили вдвое больше анкет от потенциальных кандидатов по сравнению с прошлым годом.

"Это означает, что туристическая волна - те, кто просто хочет поехать в одно из самых и самых суровых мест планеты - несколько спала. Зато ученые открывают для себя возможность проведения в Антарктиде уникальных научных исследований. И это действительно важно, ведь в Антарктиде Украина делает науку мирового уровня", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Выбирать команду для экспедиции придется из 88 кандидатов. Причем, мужчин (66) оказалось больше, чем женщин (22).

Фото: Национальный антарктический научный центрФото: Национальный антарктический научный центр

В среднем это более 7 претендентов на 1 место, ведь в отряд зимовщиков набирают 12 специалистов: 7 ученых, дизелиста-электрика, системного механика, системного администратора связи, врача и повара.

Больше всего желающих проводить биологические исследования (15 кандидатов), далее - повар и врач (по 13 кандидатов). Интересно, что больше всего женщин отправились, кроме врача и повара, на геокосмические исследования.

Окончательный состав двадцать пятой УАЭ будет определен в январе 2020 года. Кандидаты должны пройти еще собеседование, психологическое тестирование, медосмотр и соответствующие тренинги.

Напомним, ранее украинские полярники провели сказочную зиму в Антарктиде.

Также украинские полярники показали милых новорожденных тюленят с мамами.

Кроме того, участники 24-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), проводы которой состоялись в марте, нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она втрое больше, чем считалось ранее, имеет реку и несколько озер.

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