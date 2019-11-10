Кулеба заявив, що Україні потрібно навчитися жити з Росією

Так, Кулеба вважає, що Україні варто вибудувати модель відносин з Росією на основі прагматичного підходу, виходячи зі свого інтересу, а не керуватися емоціями.

"На емоціях нас підловлюють. Ми повинні діяти чітко виходячи зі свого інтересу. У нас інтерес - рухатися на Захід як можна далі від "русского мира", будувати тут нормальну цивілізовану країну ... і при цьому ставати економічно сильними", - зазначив чиновник.

Також Кулеба зазначив, що Україна повинна побудувати модель відносин з Росією.

"Росія як держава є ворогом України. Це історична закономірність ... Але ми повинні побудувати модель відносин з ними. І там є три рівня: міжлюдські, економічні і політичні відносини. Якщо з політичними і міжлюдськими відносин все більш або менш ясно, то найбільш хиткою сферою є економічна. Тому що ми не можемо побудувати стіну, все відрізати", - вважає Кулеба.

Також Кулеба назвав Україну "заручницею географії".

"Ми заручники географії. Безумовно, нам потрібно навчитися жити з Росією", - зазначив Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Кулебу з посади постійного представника України в Раді Європи.

А в червні Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.