Кулеба за первый месяц работы получил почти 50 тыс. гривен зарплаты

Первая заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы за сентябрь составила 48,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Кулебе было начислено за сентябрь 48 522 гривен, из них должностной оклад составил 14 571 гривну, надбавка за выслугу лет – 4 808 гривен, надбавка за интенсивность труда – 14 571 гривну, премия – 14 571 гривну.

Сумма удержанных налогов составила 9 461 гривну.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 39 060 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. Он был уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

А в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Тем временем первая заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета за сентябрь составила 48 тыс. гривен.