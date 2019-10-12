Кулеба за первый месяц работы получил почти 50 тыс. гривен зарплаты

Первая заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы за сентябрь составила 48,5 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.\r\nСогласно ему, Кулебе было начислено за сентябрь 48 522 гривен, из них должностной оклад составил 14 571 гривну, надбавка за выслугу лет – 4 808 гривен, надбавка за интенсивность труда – 14 571 гривну, премия – 14 571 гривну.\r\nСумма удержанных налогов составила 9 461 гривну.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 39 060 гривен.\r\n\r\nКак сообщали Украiнськi Новини, Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. Он был уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.\r\nА в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем первая заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета за сентябрь составила 48 тыс. гривен.