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10 ноября 2019, воскресенье, 11:30 1336
Общество 2019-11-10T11:31:16+02:00
Українські Новини
Завтра в Киеве утром ограничат движение по Северному мосту

Завтра в Киеве утром ограничат движение по Северному мосту

Ремонт дорог, Ограничение движения, Северный мост
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Завтра, 11 ноября, в Киеве будет частично ограничено движение на Северном мосту из-за ремонта покрытия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что движение будет ограничено с 8:00 до 17:00.

"11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00. Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 1 ноября возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы.

Также на ремонот до 2021 года на вход с 8 утра по будням будет закрыта одна из центральных станций метрополитена

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.

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