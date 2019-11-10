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10 ноября 2019, воскресенье, 10:40 50
Жизнь 2019-11-10T10:40:04+02:00
Українські Новини
Канье Уэст намерен идти в президенты США

Канье Уэст намерен идти в президенты США

Ким Кардашьян, выборы президента США, Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: Инстаграм/Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: Инстаграм/Ким Кардашьян

Известный американский рэпер Канье Уэст, который состоит в браке со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, хочет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Об этом рэпер заявил во время ежегодного фестиваля инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке, сообщает портал NME.

Так, Уэст заявил, что можно было бы создать столько рабочих мест, когда он будет баллотироваться в президенты.

"Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест … Мартина Лютера Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей", - заявил рэпер.

Как сообщали Українські Новини, Кроссовки "протоптали" Канье Уэсту дорожку в рейтинге Forbes.

Ранее американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подтвердила слухи о беремености, и рассказала, что они с Канье Уэстом ждут четвертого ребенка.

Больше новостей о: Ким Кардашьян выборы президента США Канье Уэст

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