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10 ноября 2019, воскресенье, 09:50 551
Силовые структуры 2019-11-10T09:50:16+02:00
Українські Новини
ВМС провели первые ходовые испытания катеров "Island" от США

ВМС провели первые ходовые испытания катеров "Island" от США

Island, Морские испытания, Катеры

Военно-морскими силами были проведены ходовые испытания патрульных катеров  "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые передали США Украине в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

Так, сообщается, что катеры "Славянск" и "Старобельск" будут включены в состав Военно-морских сил ВСУ после ряда испытаний, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовке экипажей и подготовке к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать в всех совместных с НАТО задачах", - заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

Также Воронченко отметил, что следующим этапом в ближайшее время станет вооружение катеров.

Как сообщали Українські Новини, 20 октября в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые США выделили как военную помощь Украине. 

Ранее украинские моряки прошли обучение в США для службы на катерах Island

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