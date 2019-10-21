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21 октября 2019, понедельник, 18:05 545
Силовые структуры 2019-10-21T18:05:09+03:00
Українські Новини
В Украину доставили военную помощь от США: два катера Island прибыли в Одесский порт

В Украину доставили военную помощь от США: два катера Island прибыли в Одесский порт

Сухогруз, Судно, Военная помощь, Катер Island

Сухогруз Ocean Freedom (США) доставил 2 патрульных катера типа Island ("Славянск" и "Старобельск") в морской порт Одессы.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета.

Катера пополнят боевой состав Военно-морских сил Украины.

Они доставлены из Балтимора (США).

Сухогруз пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морпорта.

Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская
Американские катера Island на сухогрузе прибыли в порт Одессы. Фото: Думская

Как сообщали Українські Новини, 20 октября, в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые США выделили как военную помощь Украине. Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив. Катера "Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

Также была опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена.

Ранее украинские моряки прошли обучение в США для службы на катерах Island.

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