В Украину доставили военную помощь от США: два катера Island прибыли в Одесский порт

Сухогруз Ocean Freedom (США) доставил 2 патрульных катера типа Island ("Славянск" и "Старобельск") в морской порт Одессы. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета. Катера пополнят боевой состав Военно-морских сил Украины. Они доставлены из Балтимора (США). Сухогруз пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морпорта. [gallery-6072] Как сообщали Українські Новини, 20 октября, в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые США выделили как военную помощь Украине. Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив. Катера "Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года. Также была опубликована переписка Офиса Президента и американских дипломатов: США задержали военную помощь и визит Зеленского из-за дела Байдена. Ранее украинские моряки прошли обучение в США для службы на катерах Island.