Украинские моряки прошли обучение в США для службы на катерах Island

Вчера, 14 сентября, украинские моряки в США завершили подготовку для службы на катерах класса Island. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Так, сообщается, что подготовку к службе прошли 32 моряка.

Украинские моряки в США. Фото: посольство Украины в США/Твиттер

"Теперь корабли "Славянск" и "Старобельск" вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командования Сил специальных операций ВСУ показали, как отрабатывают захват судов в открытом море. Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с различных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах.

Ранее в Одессу съехались десятки международных кораблей и сотни военных на "Си Бриз-2019". Всего в учениях планировали принять участие около 30 кораблей, 30 авиационных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 катеров Морской охраны, вертолеты, 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Государственной пограничной службы.