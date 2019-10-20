В Черное море вошел сухогруз с катерами от США для ВМС Украины

Сегодня, 20 октября, в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые США выделили как военную помощь Украине. Об этом сообщает ЕП.

Так, сообщается, что судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Также фото сухогруза опубликовал на своей странице в Facebook руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Отмечается, что патрульные катера Р190 "Славянск "и Р191" Старобельск" закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

"Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

Как сообщали Українські Новини, украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем и румынским корветом.

Ранее новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду.

Также в Одесской области показали новые десантно-штурмовые катера, названые в честь погибших морпехов.